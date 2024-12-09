Waspada! Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Efek Dua Bibit Siklon dan Suspect Area

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi dua Bibit Siklon Tropis 91S dan 93S, serta terdeteksi suspect area di sekitar wilayah Indonesia. Tiga gangguan cuaca ini akan menyebabkan hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah.

BMKG melaporkan Bibit Siklon Tropis 91S masih terpantau di sekitar Samudra Hindia sebelah barat daya Lampung, tepatnya di sekitar 10.0°LS dan 99.1°BT dengan kecepatan angin maksimum 25 knots (46 km/jam) dan tekanan udara minimum 1003 hPa.

"Secara umum potensi Bibit Siklon Tropis 91S menjadi Siklon Tropis dalam 24 jam ke depan adalah rendah dan begitu juga pada periode 48-72 jam ke depan masih dalam kategori rendah dan seiring waktu menuju keluar dari wilayah tanggung jawab TCWC Jakarta," tulis BMKG lewat akun media sosial resminya, Senin (9/12/2024).

Selanjutnya, Bibit Siklon Tropis 93S masih terpantau di sekitar Samudra Hindia selatan P.Sumba, tepatnya di sekitar 15.7° LS dan 119.1° BT dengan kecepatan angin maksimum 20 knots (37 km/jam) dan tekanan udara minimum 1002 hPa. Bibit Siklon ini berada diluar tanggung jawab TCWC Jakarta.

"Secara umum potensi Bibit Siklon 93S menjadi siklon tropis dalam 24-72 jam ke depan adalah Rendah," jelas BMKG.

Kemudian, BMKG juga mendeteksi adanya suspect area yang merupakan gangguan tropis yang mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi bibit siklon tropis saat ini terpantau di Laut Arafura sebelah selatan Kep. Tanimbar dengan kecepatan angin maksimum 05-10 knot (09-19 km/jam) dan tekanan minimum sekitar 1007 hPa.

"Potensi suspect area gangguan tropis menjadi siklon tropis dalam 24-72 jam ke depan adalah rendah," tulisnya.