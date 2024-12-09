Gempa M3,9 Guncang Ngawi Jatim Terasa hingga Blora

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 3,9 mengguncang Ngawi, Jawa Timur, Senin 9 Desember 2024, pukul 07.06 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di darat.

Sementara itu, pusat gempa berada di 12 km Timur Laut Ngawi pada kedalaman 11 Kilometer di lokasi 7.35 Lintang Selatan dan 111.55 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:3.9, 09-Des-24 07:06:34 WIB, Lok:7.35 LS, 111.55 BT (Pusat gempa berada di darat 12 km Timur Laut Ngawi), Kedlmn:11 Km Dirasakan (MMI) II Blora,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Gempa dirasakan hingga Blora Jawa Tengah.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )