HOME NEWS NASIONAL

KPK Harap Prabowo Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |08:57 WIB
KPK Harap Prabowo Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia
Gedung KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden RI, Prabowo Subianto bisa menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Senin (9/12/2024). Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK. 

"Mudahan-mudahan kita berharap Presiden akan hadir," kata Ghufron. 

Perlu diketahui, Lembaga Antirasuah menggelar peringatan Hakordia 2024. Dalam kegiatan itu, KPK mengundang Prabowo untuk memberikan sambutan. 

KPK berharap kehadiran Prabowo dapat menggenjot semangat kerja-kerja pemberantasan korupsi.  "Untuk memberikan semangat pemberantasan korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Ghufron mengatakan, tema Hakordia 2024, yakni Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju sesuai dengan arahan Prabowo seusai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Saat itu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi. 

"Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberantas korupsi melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas serta keteladanan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan kolaboratif," ungkap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 2 Desember 2024.
 

(Arief Setyadi )

      
