Presiden Prabowo Bakal Hadiri Acara Hakordia di KPK

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu sebagaimana disampaikan Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

"Update terbaru, Presiden direncanakan hadir," kata Budi melalui pesan singkat, Senin (9/12/2024).

Sebelumya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron berharap orang nomor satu di Indonesia itu bisa hadir secara langsung pada kegiatan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK tersebut. "Mudahan-mudahan kita berharap Presiden akan hadir," kata Ghufron.

Perlu diketahui, Lembaga Antirasuah menggelar peringatan Hakordia 2024. Dalam kegiatan itu, KPK mengundang Prabowo untuk memberikan sambutan. KPK berharap kehadiran Prabowo dapat menggenjot semangat kerja-kerja pemberantasan korupsi.

"Untuk memberikan semangat Pemberantasan korupsi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ghufron mengatakan, tema Hakordia 2024, yakni Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju sesuai dengan arahan Prabowo seusai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Saat itu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi.

"Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberantas korupsi melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas serta keteladanan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan kolaboratif," ungkap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 2 Desember 2024.

