BNPB: 628 Rumah Rusak Berat Akibat Banjir dan Longsor Sukabumi

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 628 rumah rusak berat akibat banjir dan tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Di mana, sebagian rumah yang mengalami rusak berat akan direlokasi.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan rumah warga yang rusak berat harus tertangani dengan tepat, karena tidak semua rumah harus direlokasi.

"Untuk penanganan rumah rusak berat, kalau kita lihat petanya terpencar begitu, sebanyak 628 rumah rusak berat ini, tidak semuanya harus direlokasi karena mengalami dampak dari bencana yang berbeda-beda,” ujar Suharyanto dalam keterangan resminya, Senin (9/12/2024).

Suharyanto juga mencatat bahwa penanganan akses jalan yang tertutup sudah berjalan dengan baik, tetapi harus ditingkatkan. “Saya mencatat, Alhamdulillah, kondisi jalan sudah bisa di lewati semua, meskipun perlu kehati-hatian. Ini nanti, tolong semua untuk fokus kesitu, jangan sampai masih ada rakyat yang terisolir,” ujarnya.

Selanjutnya, Suharyanto menekankan agar pendistribusian pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sudah berjalan dengan baik jangan sampai tersendat.

“Kemudian, juga pendistribusian pasokan BBM yang Alhamdulillah sudah ada, terima kasih Pak Bupati beserta Pertamina dan jajaran, tolong ini diikuti terus jangan sampai ketersediaan dan pasokan BBM ini tersendat,” pungkasnya.



(Arief Setyadi )