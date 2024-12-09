Peristiwa 10 Desember: Hari HAM Sedunia dan Munculnya Penyakit Misterius di AS

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 10 Desember. Salah satunya, peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia.

Selain peristiwa tersebut, berikut Okezone merangkum beberapa peristiwa dan peringatan hari besar pada 10 Desember yang dihimpun melalui Wikipedia.org, pada Selasa (10/12/2024).

- Hari Hak Asasi Manusia

Setiap 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Peringatan ini berkaitan dengan adopsi Deklarasi Universal HAM oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.

Deklarasi ini memuat 30 pasal yang menjabarkan hak-hak mendasar yang harus dijamin untuk setiap manusia.

Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi dan menghargai hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

- Berdirinya Pertamina

Pada 10 Desember 1957, Indonesia mendirikan PT Pertamina (Persero) sebagai hasil dari penggabungan dua perusahaan sebelumnya, yaitu Pertamin dan Permina. Pertamina pernah memiliki hak monopoli dalam pembangunan SPBU di Indonesia hingga kebijakan tersebut dicabut pada 2011.

Saat ini, Pertamina mengoperasikan tujuh kilang minyak dengan kapasitas total mencapai 1.051,7 MBSD. Selain itu, Pertamina juga mengelola pabrik petrokimia dengan produksi 1,5 juta ton per tahun dan pabrik LPG dengan kapasitas hingga 102,3 juta ton per tahun.

Usaha Pertamina terbagi menjadi dua sektor utama, yakni sektor hulu yang meliputi eksplorasi dan produksi energi, serta sektor hilir yang mencakup pengolahan, distribusi, pemasaran, dan pengiriman produk.

- Munculnya Penyakit Misterius di Amerika Serikat

Pada Desember 1981, muncul wabah penyakit misterius yang menyerang pria homoseksual di Amerika Serikat (AS). Penyakit ini ditandai dengan pneumonia dan jenis kanker kulit tertentu.

Sejak Juli 1981, sebanyak 180 kasus telah terdeteksi di 15 negara, dengan korban meninggal mencapai 75 orang.

Para dokter menemukan bahwa sistem kekebalan tubuh para pasien sangat lemah, membuat mereka rentan terhadap infeksi yang biasanya dapat ditangkal oleh tubuh.