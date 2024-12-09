Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hakordia 2024, Puan Ajak Pemuda Bantu Perangi Korupsi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |14:10 WIB
Hakordia 2024, Puan Ajak Pemuda Bantu Perangi Korupsi
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak generasi muda Indonesia menjadikan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 momen untuk memerangi praktik-praktik korupsi. Peran pemuda, menurutnya, sangat diperlukan untuk membuat Indonesia bersih dari korupsi.

“Pada momen Hari Antikorupsi Sedunia 2024 hari ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Peringatan Hakordia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil tema ‘Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju’. Tema tersebut, kata Puan, menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus berkomitmen dalam memerangi korupsi sebagai musuh bersama yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.

“Secara khusus, saya mengajak generasi muda turut berpartisipasi aktif memerangi korupsi. Sebagai agen perubahan, pemuda punya potensi besar untuk memperjuangkan agar Indonesia bisa bersih dari tindak korupsi,” katanya.

Puan menyakini pemuda bisa menjawab berbagai tantangan dalam menghadapi korupsi. Apalagi, dengan jumlah anak muda dunia yang mencapai 1,9 miliar yang mayoritas dari mereka memiliki tingkat edukasi yang tinggi dan kritis.

“Selain ikut membudayakan kehidupan yang bebas dari perilaku-perilaku korup, generasi muda bisa ikut mengawal setiap kebijakan Negara demi memastikan Indonesia terbebas dari korupsi. Anak muda menjadi tumpuan bangsa ini untuk memiliki masa depan yang lebih cerah,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
