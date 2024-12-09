Profil Ponpes Bustanul Ulum, Pesantren Tempat Gus Miftah Menimba Ilmu Agama

JAKARTA - Profil Ponpes Bustanul Ulum, Pesantren tempat Gus Miftah menimba ilmu agama, akan diulas lengkap dalam artikel kali ini. Diketahui, dia juga mendirikan Pondok Pesantren Ora Aji di Tundan, Sleman, Yogyakarta pada 2011.

Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah sebelumnya mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Hal ini imbas video ceramah Gus Miftah menghina Sunhaji, seorang pedagang es teh yang viral di media sosial.

"Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam,” ujar Gus Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji, DI Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Gus Miftah besar dan tinggal di Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Tokoh agama yang terkenal dengan gayanya yang eksentrik ini dalam kesehariannya kerap mengenakan surjan atau kemeja adat jawa, blangkon, dan kacamata hitam.

Dalam berdakwah, ia pun memiliki cara yang berbeda yakni dengan mendatangi tempat-tempat yang dianggap kotor dan penuh maksiat, seperti diskotik atau kelab malam. Meski menuai kontroversi, namun tak menyurutkan langkahnya.

Gus Miftah mengaku pernah belajar ilmu agama saat menjadi santri di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jayasakti, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Ponpes Bustanul Ulum berdiri di lahan dengan luas kurang lebih 2.500 meter persegi di Jalan Kawista Nomor 15 Jayasakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Di ponpes ini, Gus Miftah menimba ilmu selama 6 tahun yaitu dari tsanawiyah (setingkat SMP) dan aliyah (setingkat SMA).

Melansir situs resmi Ponpes Bustanul Ulum Jayasakti, ponpes ini berada di bawah Yayasan Ponpes Bustanul Ulum Jayasakti.