Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPK Setyo Budiyanto Bakal Maksimalkan Tangkap Harun Masiku

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |14:16 WIB
Ketua KPK Setyo Budiyanto Bakal Maksimalkan Tangkap Harun Masiku
Surat DPO Harun Masiku. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Setyo Budiyanto berbicara perihal Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus korupsi yang belum tertangkap, salah satunya Harun Masiku. 

Setyo menyebutkan, ia bersama empat pimpinan Lembaga Antirasuh terpilih lainnya akan bekerja keras menangkap para buronan tersebut. 

"Mudah-mudahan ya beberapa target yang masih belum tertangkap bisa kita lakukan secara maksimal juga. Pastinya kita juga mengharapkan dukungan semua pihak, gitu ya, makin cepat tentunya makin bagus," kata Setyo saat menghadiri peringatan Harkodia di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2024). 

Menurutnya, pencarian para buronan termasuk Harun Masiku sudah dilakukan sejak dirinya masih aktif di Lembaga Antirasuah. Diketahui, Setyo pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. 

"Ya semenjak kami disini sebenarnya itu kami juga berusaha keras. Ya tentu nanti menjadi target kami berusaha," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan ulang surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka korupsi Harun Masiku. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160955/kpk-GkmF_large.jpg
Terima Informasi Lokasi Harun Masiku, KPK: Sedang Kita Cari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160941/kpk-V4z5_large.jpg
KPK Tegaskan Paspor Harun Masiku Dicabut sejak 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152278/916_polisi_kawal_sidang_tuntutan_hasto_kristiyanto_di_pn_jakpus_hari_ini-gt4M_large.jpg
916 Polisi Kawal Sidang Tuntutan Hasto Kristiyanto di PN Jakpus Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150728/hasto_dijadwalkan_hadapi_sidang_tuntutan_3_juli_2025-pkvu_large.jpg
Hasto Dijadwalkan Hadapi Sidang Tuntutan 3 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150722/hasto_harun_masiku_dapat_beasiswa_ratu_elizabeth-Xtjx_large.jpg
Hasto: Harun Masiku Dapat Beasiswa Ratu Elizabeth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150654/cerita_hasto_soal_swafoto_bareng_djan_faridz_harun_masiku_ngobrolin_apa-XV7A_large.jpg
Cerita Hasto soal Swafoto Bareng Djan Faridz-Harun Masiku, Ngobrolin Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement