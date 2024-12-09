Ketua KPK Setyo Budiyanto Bakal Maksimalkan Tangkap Harun Masiku

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Setyo Budiyanto berbicara perihal Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus korupsi yang belum tertangkap, salah satunya Harun Masiku.

Setyo menyebutkan, ia bersama empat pimpinan Lembaga Antirasuh terpilih lainnya akan bekerja keras menangkap para buronan tersebut.

"Mudah-mudahan ya beberapa target yang masih belum tertangkap bisa kita lakukan secara maksimal juga. Pastinya kita juga mengharapkan dukungan semua pihak, gitu ya, makin cepat tentunya makin bagus," kata Setyo saat menghadiri peringatan Harkodia di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2024).

Menurutnya, pencarian para buronan termasuk Harun Masiku sudah dilakukan sejak dirinya masih aktif di Lembaga Antirasuah. Diketahui, Setyo pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK.

"Ya semenjak kami disini sebenarnya itu kami juga berusaha keras. Ya tentu nanti menjadi target kami berusaha," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan ulang surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka korupsi Harun Masiku.