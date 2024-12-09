Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Tunjuk Nugroho Sulistyo Jadi Kepala BSSN

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |14:17 WIB

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Dok TNI)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

Penunjukan itu tertuang di SK Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 6 Desember 2024.

Dalam salinan tersebut tertuang bahwa Nugroho Sulistyo Budi sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Utama BIN. Posisinya itu digantikan oleh Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha yang sebelumnya menjabat Gubernur Akmil.

Adapun yang mengisi posisi Gubernur Akmil saat ini yakni Brigjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw.  Selain itu, Panglima TNI kembali menunjuk Mayjen TNI Achiruddin sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres). Achiruddin bertugas untuk menjadi perisai hidup Presiden Prabowo Subianto.

Untuk posisi Pangdam VI/Mulawarman yang ditinggalkann Achiruddin, kini dijabat Mayjen Rudy Rachmat Nugraha yang sebelumnya Asintel Panglima TNI. Kemudian, Panglima TNI mengangkat Letjen TNI Mohamad Hasan dari jabatan Pangkostrad menjadi Dankodiklatad. Untuk jabatan Pangkostrad, Panglima TNI menunjuk Letjen TNI Mohammad Fadjar.

(Arief Setyadi )

      
