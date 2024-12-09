Kronologi Ibu di Antapani Bandung Diculik Pria Berpistol Hingga Pulang Diantar Tukang Ojek

JAKARTA - Kronologi ibu di Antapani Bandung diculik pria berpistol hingga pulang diantar tukang ojek, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Korban diketahui bernama Santi (43), warga Antapani Kidul, Antapani, Bandung, Jawa Barat.

Saat ini, Santi telah kembali ke rumah. Sebelumnya, dia sempat dikabarkan diculik pria berpistol saat berada di depan rumahnya.

"Penyidik belum mendapatkan informasi utuh dari korban,” ujar Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rahman, Senin (9/12/2024).

“Sebab, sampai tadi malam, korban masih trauma, syok, dan menangis saat dimintai keterangan. Sehingga kami dari kepolisian belum begitu maksimal dalam menggali informasi," pungkasnya.

Ketua RW 9, Dwi Budi (61) mengatakan, Santi tiba di kediamannya sekira pukul 20.43 WIB. Korban ditemukan oleh pengemudi ojek pangkalan yang langsung mengantarkan ke rumahnya.

Awalnya, kabar kembalinya Santi setelah dilepaskan oleh para penculiknya diterima oleh keluarga yang menunggu di Mapolsek Antapani, Bandung. Kabar gembira tersebut diterima sekitar pukul 20.40-an atau sekitar 8 jam setelah peristiwa penculikan.

Korban ditemukan di area sekitar Taman Abdi Negara di Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 kilometer dari rumah korban.

Santi ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. "Saya temukan di luar," ujar saksi pengemudi ojek.