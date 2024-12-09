Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra: Jokowi Gabung Suatu Kehormatan yang Besar!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |14:39 WIB
Gerindra: Jokowi Gabung Suatu Kehormatan yang Besar!
Gerindra: Jokowi Gabung Suatu Kehormatan yang Besar/Setpres
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, tak ajakan kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung partainya. Sebelumnya, Jokowi bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/12/2024) malam.

"Yaa secara spesifik ndak (ada ajakan Jokowi gabung Gerindra)," terang Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Namun demikian, Ketua MPR RI itu mengatakan, Gerindra merupakan partai terbuka. Apalagi, kata dia, untuk Jokowi yang memiliki pengalaman sebagai Presiden dan punya jasa serta ketokohan bangsa.

"Cuma prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Partai terbuka itu artinya kita terbuka dengan, jangankan orang dengan sekaliber Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang memiliki jasa dan ketokohan yang semua orang sudah mengakui," kata Muzani.

Atas dasar itu, Muzani berkata, Gerindra akan terhormat bila Jokowi bergabung. Namun, ia menegaskan, keputusan untum gabung Gerindra itu kembali pada Jokowi.

"Jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan, tentu saja. Tetapi kan akhirnya terpulang kepada beliau semua. Dan kita akan kongres nanti di bulan Februari 2025," tutup Muzani.

Sebelumnya, Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (6/12/2024) malam.

 

Topik Artikel :
gerindra Prabowo Subianto Jokowi
