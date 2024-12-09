Mutasi 300 Pati TNI: Pangkogabwilhan I, Danpaspampres, Gubernur Akmil hingga Pangkostrad

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap 300 perwira tinggi (Pati) TNI. Hal itu tertuang di SK Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 6 Desember 2024.

Dalam surat tersebut, Panglima TNI mengangkat Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas.

Adapun Laksdya yang sebelumnya menjabat Pangkogabwilhan I, kini dimutas menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

Kemudian, Panglima TNI juga kembali menunjuk Mayjen TNI Achiruddin sebagai Komandan Paspampres (Danpaspampres). Jabatan itu pernah diduduki Achiruddin sebelum mendapatkan promosi jabatan sebagai Pangdam VI/Mulawarman pada Surat Keputusan Panglima, 18 Oktober lalu.

Kini, posisi Pangdam VI/Mulawarman dijabat oleh Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha. Kemudian, penugasan baru juga didapat oleh Letjen TNI Mohammad Fadjar yang kini menjabat sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad).

Ia menggantikan Letjen TNI Mohamad Hasan, Pangkostrad sebelumnya yang kini menjabat Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Dankodiklatad).