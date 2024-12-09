Hakordia 2024, Kapolri Tegaskan Optimalkan Kortas Tipikor Berantas Korupsi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan peluncuran buku pendidikan antikorupsi dan pengenalan Kortas Tipikor Polri di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia). Dalam kesempatan itu, Sigit menegaskan bakal mengoptimalkan peran Kortas Tipikor dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Sedikit pengenalan dengan Kortas Tipikor dan juga sebentar lagi akan kita optimalkan untuk bisa melaksanakan tugasnya bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Sigit.

Sigit menjelaskan, pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi menjadi salah perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karenanya, Polri dan seluruh stakeholder terkait akan bersinergisitas dalam rangka memberangus segala praktik antirasuah di Indonesia. Sigit juga mengajak peran serta seluruh elemen masyarakat terkait hal itu.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korupsi tentunya menjadi perhatian khusus Bapak Presiden dan beliau menyampaikan bahwa ini adalah masalah kejahatan Extraordinary Crime yang harus menjadi perhatian kita semua. Seluruh stakeholder terkait, tidak hanya aparat penegak hukum saja, namun juga seluruh stakeholder yang memang memiliki tanggung jawab bersama," ujar Sigit.