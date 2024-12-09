Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Klaim Selamatkan Rp114 Triliun Keuangan Daerah

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |16:51 WIB
KPK Klaim Selamatkan Rp114 Triliun Keuangan Daerah
Ketua KPK Nawawi Pomolango (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menyatakan pihaknya telah menyelamatkan keuangan daerah sebanyak Rp114,3 triliun. 

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2024). 

Awalnya, Nawawi menyebutkan pencegahan korupsi daerah yang diukur melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan diawasi bersama Kemendagri dan BPKP. 

"Pada tahun 2023, capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah sebesar 75," kata Nawawi. 

Melalui MCP, kata dia, KPK bersinergi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, sehingga berhasil menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp114,3 triliun melalui penertiban aset dan penagihan tunggakan pajak  daerah. 

Di sisi pendidikan, Nawawi menyebutkan pihaknya terus mendorong implementasi kurikulum antikorupsi dan perbaikan ekosistem pendidikan yang berintegritas. 

"KPK pun terus mengajak pelibatan masyarakat melalui program Penyuluh Antikorupsi, Ahli Pembangun Integritas, penetapan Desa/Kota/dan Kabupaten Percontohan Antikorupsi, PAKU Integritas, Kelas Pemuda dan Keluarga Berintegritas, Festival Film Antikorupsi, Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi melalui Bus Antikorupsi, dan kegiatan kampanye lainnya," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      

