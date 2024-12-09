Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2024 Awal Tahun

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |17:18 WIB
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2024 Awal Tahun
Ilustrasi MK. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang perdana sengketa hasil perselisihan Pilkada 2024 pada awal tahun atau bulan Januari 2025. MK diketahui masih membuka pendaftaran gugatan pilkada serentak 2024.

"Kira-kiranya di awal Januari ya. Pastinya registrasi kalau tidak ada halangan dia tanggal 3," ujar Ketua MK Suhartoyo kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

Dia menegaskan persidangan perdana ini tentunya akan digelar setelah tahapan registrasi selesai. MK memiliki waktu selama 3 hari kerja memanggil para pihak berperkara.

"Nah kalau pas di tanggal 3 ya setelah 4 dari kemudian atau 3 hari. Karena selambat-lambatnya bisa 1 hari, bisa 2 hari. Tapi ada hukum acara yang pemanggilan itu harus 3 hari kerja kan," ujarnya.

"Jadi baru ya, idealnya memang sesuai dengan hukum acara hari keempat itu baru bisa sidang setelah registrasi," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Suhartoyo mengatakan MK memiliki waktu selama 45 hari untuk menyelesaikan perkara hasil sengeketa pilkada ini. Dia mengatakan persidangan sengeketa hasil pilkada nantinya akan dibagikan dalam 3 panel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement