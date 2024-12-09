Kapolri Tekankan Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Permudah Wujudkan Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa, mengoptimalisasi pemberantasan korupsi dapat mempermudah serta mempercepat untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Hal itu disampaikan usai menghadiri kegiatan peluncuran buku pendidikan antikorupsi dan pengenalan Kortas Tipikor Polri dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia), di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

"Sehingga ini semua bisa membawa apa yang diharapakan oleh masyarakat, oleh Bapak Presiden terkait dengan bagaimana mewujudkan pemberantasan korupsi yang optimal untuk memudahkan visi-misi Indonesia Emas 2045," kata Sigit.

Sigit menjelaskan, pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi menjadi salah perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karenanya, Polri dan seluruh stakeholder terkait akan bersinergisitas dalam rangka memberangus segala praktik antirasuah di Indonesia. Sigit juga mengajak peran serta seluruh elemen masyarakat terkait hal itu.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korupsi tentunya menjadi perhatian khusus Bapak Presiden dan beliau menyampaikan bahwa ini adalah masalah kejahatan Extraordinary Crime yang harus menjadi perhatian kita semua. Seluruh stakeholder terkait, tidak hanya aparat penegak hukum saja, namun juga seluruh stakeholder yang memang memiliki tanggung jawab bersama," ujar Sigit.