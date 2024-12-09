35 Bencana Terjadi Dalam Sepekan, 24 Orang Meninggal Dunia

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 35 kejadian bencana melanda Indonesia selama sepekan terakhir per 2 hingga 9 Desember 2024. Dimana dari kejadian itu, menyebabkan sebanyak 24 orang meninggal dunia.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan dari 35 kejadian bencana sepekan dimana 21 kali atau 60% adalah bencana banjir. Selanjutnya, bencana tanah longsor dan cuaca ekstrem.

“Pada satu minggu kemarin tanggal 2 hingga tanggal 9 Desember, itu ada 35 kali kejadian bencana. Dimana 21 kali atau 60% itu adalah banjir, kemudian disusul tanah longsor dan cuaca ekstrem,” kata Aam sapaan Abdul Muhari dalam Disaster Briefing secara virtual, Senin (9/12/2024).

Pada kesempatan itu, Aam juga mengatakan bahwa sepekan terakhir kejadian bencana yang signifikan terjadi yakni bencana Sukabumi yang menyebabkan 10 orang meninggal dunia. Dimana dua diantaranya masih dinyatakan hilang.

“Ada yang cukup signifikan korban di Sukabumi itu ada 10 yang sudah ditemukan, dua masih dalam pencarian. Kemudian di Cianjur itu ada 3, dan ada beberapa di tempat lainnya.

Rekapitulasi data dari kejadian bencana dalam satu minggu ada 24 jiwa meninggal dunia di seluruh Indonesia dalam satu kejadian satu minggu kejadian,” paparnya.