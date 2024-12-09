Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Banjir dan Longsor Sukabumi: 10 Orang Meninggal, 3.064 Warga Mengungsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |20:34 WIB
<i>Update</i> Banjir dan Longsor Sukabumi: 10 Orang Meninggal, 3.064 Warga Mengungsi
Banjir bandang terjang Sukabumi (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 10 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor Sukabumi, Jawa Barat per Senin (9/12) pukul 07.00 WIB. Di mana sebanyak 2 orang masih dinyatakan hilang dan 3.064 orang mengungsi.

"Kaji cepat sementara, sebanyak 172 Desa di 39 Kecamatan terdampak, dilaporkan 6.312 KK atau sebanyak 10.160 warga terdampak dan sebanyak 939 KK atau 3.064 mengungsi," ungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan resminya, Senin (9/12/2024).

Suharyanto pun mengatakan Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, Pemerintah Desa, Relawan dan semua unsur terkait masih terus melakukan pancarian warga yg hilang di Desa Sirnasari dan Desa Rambay.

Suharyanto mengatakan pencarian warga yang hilang masih akan dilakukan hingga tiga hari kedepan walaupan ahli waris sudah mengikhlaskan.

"Dua warga yang masih dinyatakan hilang ini, akan kita cari sampai tiga hari kedepan, meskipun pihak keluarga sudah ikhlas, tetapi sebagai aparat masyarakat, kita akan tetap mencari sampai batas yang sudah ditentukan," tegas Suharyanto.

BNPB yang diwakili Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen Lukmansyah, masih berada di Sukabumi untuk melakukan pendampingan di Posko Utama. Posko utama yang berada di Pendopo Sukabumi sudah aktif beroperasi dan melangsungkan beberapa kegiatan. 

Di antaranya, melakukan update terkait data terkini warga terdampak dan korban serta update penyaluran dan kebutuhan logistik untuk warga yang menungsi baik yang mengungsi di pengungsian terpusat maupun mandiri.

Selain itu, dilakukan juga koordinas dengan Tim-SAR gabungan untuk melakukan penyusunan strategi pencarian warga yang hilang agar pencarian bisa berjalan lebih efisien.

Selanjutnya Rapat Koordinasi di Posko Utama akan dilakukan setiap hari pada pagi pukul 07.00 WIB dan malam pukul 19.00 WIB hingga masa tanggap darurat selesai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189915//banjir-HYpB_large.jpg
Pemulihan di Sumatera Pasca Bencana, Hunian Sementara Diminta Dipercepat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189365//bencana-OpKn_large.jpg
12 Perusahaan di Balik Rusaknya Hutan dan Banjir Besar di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/482/3189309//obat-g1vx_large.jpg
Dokter Pastikan Obat RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Aman dan Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189041//plta-DkT9_large.jpg
PLTA Singkarak dan PLTU Teluk Sirih Jadi Andalan Sistem Kelistrikan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189032//banjir-cw5f_large.jpg
Pertamina Terus Jaga Ketersediaan Energi di Wilayah Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836//banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement