Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dirut PT RBT Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Timah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |22:15 WIB
Dirut PT RBT Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Timah
Dirut PT RBT dituntut 14 tahun penjara terkait kasus korupsi timah (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta dituntut 14 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah. Tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

“Menuntut menjatugkan pidana penjara kepada terdakwa Suparta dengan pidana penjara selama 14 tahun,” kata jaksa penuntut umum, Senin (9/12/2024).

JPU menilai Suparta terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. JPU juga menuntut agar terdakwa membayar denda sebesar Rp1 miliar dan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp4.571.438.592.561,56 (Rp4 triliun).

Uang pengganti itu dibebankan agar bisa dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Nantinya apabila terdakwa tidak mampu membayarkan uang pengganti maka harta benda Suparta akan disita dan dilelang untuk membayarkan uang pengganti itu.

“Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama delapan tahun,” ujarnya.

Suparta diadili bersama satu tersangka lain di kasus korupsi Timah yakni Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin. Namun, dalam berkas dakwaan terpisah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korupsi Korupsi Timah PT Timah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190087//kpk-Dg43_large.jpg
Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen hingga Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188084//terdakwa_haji_halim_ali_di_pengadilan_negeri_kelas_i_palembang-IF0T_large.jpg
Haji Halim Ali Tetap Diwajibkan Jalani Sidang, Keluarga Khawatirkan Kondisi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185260//ira_puspita-N5bG_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ira Puspitadewi, Eks Dirut ASDP yang Divonis 4,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184791//vonis_eks_dirut_asdp_ira_puspadewi-yE0U_large.jpg
Hakim Vonis 4,5 Tahun Penjara Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Begini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183214//kpk-L6hg_large.jpg
Usai OTT Bupati Sugiri, KPK Dalami Dugaan Korupsi Monumen Reog Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180516//prabowo-nDC0_large.jpg
Prabowo: Indonesia Sedang Melawan Korupsi dan Pebisnis Serakah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement