Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Tuntut Harvey Moeis 12 Tahun Penjara, Ini Hal Memberatkan dan Meringankan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |23:11 WIB
Jaksa Tuntut Harvey Moeis 12 Tahun Penjara, Ini Hal Memberatkan dan Meringankan
Harvey Moeis dituntut 12 tahun penjara (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis 12 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar dalam kasus korupsi dan TPPU di PT Timah. Jaksa penuntut umum membeberkan hal-hal memberatkan dan meringankan Harvey Moeis.

Dalam hal memberatkan, perbuatan Harvey Moeis dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar yaitu sejumlah Rp300.003.263.938.131,14 (Rp300 triliun),” kata Jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

JPU juga menilai perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri hingga Rp210 miliar. Masih dalam hal memberatkan, terdakwa juga dinilai berbelit-beli dalam memberikan keterangan di persidangan.

Sementara, hal meringankan yang dipaparkan jaksa hanya satu. Jaksa menyebut terdakwa tidak pernah dihukum. “Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya,” ujarnya.

Sebagai informasi dalam perkara ini Harvey Moeis didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencuciaan uang dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT. Timah Tbk pada tahun 2015-2022. Perbuatan itu dinilai merugikan keuangan negara hingg Rp300 triliun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180293//harvey_moeis-xpwB_large.jpg
Dieksekusi ke Lapas Cibinong, Harvey Moeis Resmi Jalani Hukuman 20 Tahun Penjara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3180105//timah-YHwe_large.jpg
Timah (TINS) Rombak Direksi, Harry Budi Sidharta Jadi Wakil Direktur Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179816//sandra_dewi_istri_terdakwa_korupsi_harvey_moeis-qb6n_large.jpg
Hakim Beberkan Alasan Sandra Dewi Cabut Gugatan Soal Penyitaan Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179773//sandra_dewi-8g0f_large.jpg
Sandra Dewi Mendadak Cabut Gugatan Keberatan Perampasan 88 Tas Mewah dan Deposito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179427//sandra_dewi-GOC1_large.jpg
Sandra Dewi Keberatan Asetnya Disita Kejagung, LAPI: Relakan Saja, Nanti Jadi Bumerang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179251//kejagung-glP4_large.jpg
Terkuak! Sandra Dewi Buka Rekening Atas Nama Asisten untuk Menampung Uang dari Harvey Moeis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement