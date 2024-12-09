JAKARTA - Cuaca sebagian wilayah Jakarta bakal diguyur hujan ringan pada hari ini, Senin (9/12/2024). Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
BMKG menyebutkan daerah yang bakal diguyur hujan ringan pada pagi hari yakni, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Sedangkan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berawan.
Beranjak siang hari, seluruh wilayah Jakarta diprakirakan berawan. Kondisi tersebut akan berlangsung hingga malam hari, kecuali wilayah Jakarta Selatan yang bakal diguyur hujan ringan pada sore hari.
Berikut rinciannya:
Jakarta Pusat
Dini hari hujan ringan
Pagi hujan ringan
Siang berawan
Malam berawan
Jakarta Barat
Dini hari hujan petir
Pagi hujan ringan
Siang berawan
Malam berawan