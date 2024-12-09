Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Awal Pekan di Jakarta Diprakirakan Hujan Pagi Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |05:51 WIB
Cuaca Awal Pekan di Jakarta Diprakirakan Hujan Pagi Hari
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Cuaca sebagian wilayah Jakarta bakal diguyur hujan ringan pada hari ini, Senin (9/12/2024). Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG menyebutkan daerah yang bakal diguyur hujan ringan pada pagi hari yakni, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Sedangkan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berawan.

Beranjak siang hari, seluruh wilayah Jakarta diprakirakan berawan. Kondisi tersebut akan berlangsung hingga malam hari, kecuali wilayah Jakarta Selatan yang bakal diguyur hujan ringan pada sore hari.

Berikut rinciannya:

Jakarta Pusat 

Dini hari hujan ringan
Pagi hujan ringan
Siang berawan
Malam berawan

Jakarta Barat

Dini hari hujan petir
Pagi hujan ringan
Siang berawan
Malam berawan

 

Topik Artikel :
BMKG Cuaca Jakarta cuaca
