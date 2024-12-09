Cuaca Awal Pekan di Jakarta Diprakirakan Hujan Pagi Hari

JAKARTA - Cuaca sebagian wilayah Jakarta bakal diguyur hujan ringan pada hari ini, Senin (9/12/2024). Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG menyebutkan daerah yang bakal diguyur hujan ringan pada pagi hari yakni, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Sedangkan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berawan.

Beranjak siang hari, seluruh wilayah Jakarta diprakirakan berawan. Kondisi tersebut akan berlangsung hingga malam hari, kecuali wilayah Jakarta Selatan yang bakal diguyur hujan ringan pada sore hari.

Berikut rinciannya:

Jakarta Pusat

Dini hari hujan ringan

Pagi hujan ringan

Siang berawan

Malam berawan

Jakarta Barat

Dini hari hujan petir

Pagi hujan ringan

Siang berawan

Malam berawan