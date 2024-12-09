Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kontrak Politik Usai Pramono-Rano Menang Satu Putaran? Ini Kata Jubir Anies

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |11:40 WIB
Kontrak Politik Usai Pramono-Rano Menang Satu Putaran? Ini Kata Jubir Anies
Kontrak Politik Usai Pramono-Rano Menang Satu Putaran? Ini Kata Jubir Anies
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel keluar sebagai pemenang Pilgub Jakarta 2024.  Pasangan nomor urut tiga ini menang satu putaran setelah mengantongi 2.183.239 suara pemilih atau 50,07 persen.

Juru bicara (Jubir), Sahrin Hamid menegaskan bahwa mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan dengan Pramono-Doel tidak ada 'kontrak politik'. Menurutnya hanya kesepahaman untuk berbuat baik bagi warga Jakarta khususnya rakyat miskin kota.

"Tidak ada (kontrak politik), yang ada adalah kesepahaman untuk berbuat yang terbaik untuk warga Jakarta. Khususnya Rakyat Miskin Kota," ujar Sahrin saat dikonfirmasi, Senin (9/12/2024).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran dengan meraih suara terbanyak atau 50,06 persen. Hal itu diumumkan usai jajaran KPU merampungkan rekapitulasi berjenjang tingkat provinsi.

Pramono-Rano mengantongi 2.183.239 suara sah dalam pilkada Jakarta 2024. Pada posisi kedua ditempati oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160.

Sedangkan yang terakhir adalah pasangan nomor urut dua, Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177304//presiden_prabowo_subianto-20pd_large.jpg
Prabowo Ulang Tahun Ke-74, Anies: Semoga Diberikan Petunjuk dan Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175941//gerindra-CRfo_large.jpg
Anies Sindir soal Pejabat Koneksi, Gerindra: Semua Presiden Punya Cara Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169859//pemerintah-bYLQ_large.jpg
Anies Baswedan hingga Mahfud MD Berpeluang Jadi Menko Polkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164104//anies-0Q2c_large.jpg
Anies Baswedan Bicara Meroketnya Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161013//anies_bagikan_momen_ulang_tahun_sang_istri_ditemani_tom_lembong-0BC6_large.jpg
Anies Baswedan Bagikan Momen Ulang Tahun Sang Istri, Ditemani Tom Lembong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement