Kontrak Politik Usai Pramono-Rano Menang Satu Putaran? Ini Kata Jubir Anies

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel keluar sebagai pemenang Pilgub Jakarta 2024. Pasangan nomor urut tiga ini menang satu putaran setelah mengantongi 2.183.239 suara pemilih atau 50,07 persen.

Juru bicara (Jubir), Sahrin Hamid menegaskan bahwa mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan dengan Pramono-Doel tidak ada 'kontrak politik'. Menurutnya hanya kesepahaman untuk berbuat baik bagi warga Jakarta khususnya rakyat miskin kota.

"Tidak ada (kontrak politik), yang ada adalah kesepahaman untuk berbuat yang terbaik untuk warga Jakarta. Khususnya Rakyat Miskin Kota," ujar Sahrin saat dikonfirmasi, Senin (9/12/2024).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran dengan meraih suara terbanyak atau 50,06 persen. Hal itu diumumkan usai jajaran KPU merampungkan rekapitulasi berjenjang tingkat provinsi.

Pramono-Rano mengantongi 2.183.239 suara sah dalam pilkada Jakarta 2024. Pada posisi kedua ditempati oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160.

Sedangkan yang terakhir adalah pasangan nomor urut dua, Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara.