Dua Wanita Cantik Tersesat ke Gunung Usai Pulang Kondangan

BOGOR - Tim Rescue Damkar melakukan evakuasi dua wanita yang tersesat di wilayah Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua wanita cantik itu tersesat ketika mengkuti peta digital usai kondangan.

Anggota Rescue Regu 2 Damkar Bogor Iskandar mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 8 Desember 2024. Awalnya, pelapor pulang kondangan hendak ke Bukit Pelangi mengikuti Google Maps.

"Dan tersesat di gunung dengan jalan berlumpur," kata Iskandar dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

Motor yang dikendarai dua wanita itu pun selip dan tidak bisa berjalan. Karena takut dan tidak ada pemukiman penduduk, akhirnya menghubungi ke call center 112 untuk meminta pertolongan evakuasi.

"Kita segera tindaklanjuti, tim rescue segera merespon laporan orang tersesat tersebut," jelas Iskandar.

Rescue Regu 2 Damkar langsung bergerak menuju lokasi yang dilaporkan. Sekitar 1 jam, akhirnya dua wanita beserta motornya berhasil dievakuasi. "Berhasil dievakuasi oleh tim," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )