Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peringatan Hari HAM Sedunia, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi Isu Liar

Yulia Sri Kanti , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |12:53 WIB
Peringatan Hari HAM Sedunia, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi Isu Liar
Ilustrasi Unjuk Rasa/Okezone
A
A
A

JAKARTA  - Peneliti CIE Muhammad Chaerul meminta semua pihak agar tidak terprovokasi dan mewaspadai denga potensi gerakan aksi peringatan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember nanti.  Gerakan demo hari HAM itu berpotensi ditunggangi oleh pihak tertentu untuk mendeskreditkan institusi Polri.

"Saya mencium aroma tak sedap, ada pihak-pihak yang menunggangi isu tersebut untuk mendeskreditkan institusi Polri. Apalagi saat ini berembus kencang wacana agar Polri dikembalikan ke TNI atau dibawah Kemendagri," ujarnya, Senin (9/12/2024).

Dia menduga, tuntutan yang bakal disampaikan oleh beberapa kelompok tersebut menyinggung soal tingkah oknum Polisi yang saat ini mendapatkan sorotan publik.

"Sengaja ini digoreng agar penumpang gelapnya ini memanfaatkan isu tersebut untuk memuaskan tujuannya agar Polri dibawah TNI atau Kemendagri. Ujung-ujungnya arahnya kesitu," sambungnya.

Namun demikian, dia menyakini bahwa masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah antara isu tersebut ditunggangi atau murni.

"Saya prediksi gerakan untuk mendeskreditkan Polri semakin masif. Salah satunya, gerakan aksi peringatan hari HAM kali ini. Tapi saya yakin rakyat sudah cerdas, tidak mau dibodoh-bodohin,"ujarnya.

"Kasus yang sekarang terjadi pada Polisi juga sudah ditangani dengan baik dan diusut secara tuntas, transparan dan masyarakat bisa melakukan kritikan secara langsung," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/337/3092661/ham-EV1t_large.jpg
Sambut Hari HAM Sedunia, Kemenham: Momentum Refleksi Memperkokoh HAM, Demokrasi dan Keadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/10/337/2515105/yasonna-bicara-soal-kesetaraan-di-tengah-pandemi-pada-peringatan-hari-ham-sedunia-1l8CuhmIou.jpg
Yasonna Bicara soal Kesetaraan di Tengah Pandemi pada Peringatan Hari HAM Sedunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/17/337/2329393/pemerintah-dorong-lebih-banyak-kabupaten-kota-ramah-ham-gjvYtmSY5o.jpg
Pemerintah Dorong Lebih Banyak Kabupaten/Kota Ramah HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/10/337/2325046/jokowi-pandemi-covid-19-tak-boleh-perburuk-pemenuhan-ham-sG0y4fStUk.jpg
Jokowi: Pandemi Covid-19 Tak Boleh Perburuk Pemenuhan HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/10/337/2325017/peringati-hari-ham-sedunia-jokowi-pemerintah-komitmen-tegakkan-ham-VtdX45lA5K.jpg
Peringati Hari HAM Sedunia, Jokowi: Pemerintah Komitmen Tegakkan HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/10/337/2140053/peringati-hari-ham-ketua-dpr-singgung-pemenuhan-hak-pendidikan-hingga-kesehatan-6zsk1pU3CM.jpg
Peringati Hari HAM, Ketua DPR Singgung Pemenuhan Hak Pendidikan hingga Kesehatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement