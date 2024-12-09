Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dahan Pohon 7 Meter Patah Timpa Tembok Pembatas Polsek Bogor Utara

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |17:50 WIB
Dahan Pohon 7 Meter Patah Timpa Tembok Pembatas Polsek Bogor Utara
Dahan pohon patah timpa tembok pembatas Polsek Bogor Utara (Foto : BNPB)
A
A
A

BOGOR - Dahan pohon di halaman Polsek Bogor Utara, Kota Bogor patah menimpa tembok pembatas Polsek hingga roboh dan sempat menutup jalan setapak warga.

"Penyebab akibat hujan deras dan angin kencang," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Hidayatulloh dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB siang tadi. Dahan pohon yang patah memiliki panjang sekitar 7 meter dengan diameter 40 sentimeter.

"Dampaknya menutupi akses jalan setapak warga dan robohnya tembok pembatas Kantor Polsek Bogor Utara," jelasnya.

Tim BPBD Kota Bogor yang mendapat laporan tersebut langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

"Penanganan dahan pohon patah yang telah selesai," pungkasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
