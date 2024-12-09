Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek, Polisi Periksa Ibu Selaku Saksi Kunci

JAKARTA - Polisi telah memeriksa ibu dari anak inisial MAS (14), AP yang menjadi saksi kunci di kasus pembunuhan MAS terhadap ayah kandung dan neneknya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pemeriksaan salah satunya untuk menggali motif di kasus tersebut.

"Hari ini saksi kunci yang mengalami penganiayaan, sang ibu sudah bisa diambil keterangan," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal pada wartawan di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin (9/12/2024).

Menurutnya, sang ibu berinisial AP diperiksa polisi dengan didampingi oleh ahli psikologis. Pasalnya, kondisi AP masih belum pulih sepenuhnya usai menjadi korban penusukan MAS.

"Sang ibu diperiksa di Polres. Sudah keluar dari RS, tapi masih didampingi oleh psikolog karena sang ibu juga terguncang dengan peristiwa ini," tuturnya.

Dia menambahkan, kondisi AP sendiri sudah lebih membaik meski harus dilakukan pendampingan psikologis. Salah satu yang digali polisi terhadap AP berkaitan motif kasus tersebut.

"Terkait kejadian dan hal yang secara pribadi, medis, dan psikiatris yang kita bisa gali, terkait apa yang menyebabkan peristiwa ini bisa terjadi sehingga bisa ditemukan motif sesungguhnya," katanya.