INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Bocah Diduga Diperkosa hingga Tewas di Jaktim, Polisi Tunggu Hasil Autopsi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |18:26 WIB
Kasus Bocah Diduga Diperkosa hingga Tewas di Jaktim, Polisi Tunggu Hasil Autopsi
Ilustrasi Anak Korban Kekerasan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Bocah perempuan berusia lima tahun warga Pasar Rebo, Jakarta Timur meninggal dunia diduga menjadi korban kekerasan hingga pemerkosaan oleh ayahnya sendiri. Meski demikian ihwal kebenaran kasus itu masih dalam penyelidikan kepolisian. 

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilpaly menjelaskan kepolisian masih menunggu hasil autopsi. Penyebab kematian, kata Nicolas, baru akan terang ketika hasil autopsi sudah keluar. 

"Sampai saat ini kita belum menerima hasil autopsi lengkap. Apakah korban meninggal karena rudapaksa atau penyakit, atau lainnya," kata Nicolas kepada wartawan, Senin (9/12/2024). 

Meski demikian, Nicolas menjelaskan bahwa tim peneyidik sudah mendapatkan penjelasan lisan terkait hasil pemeriksaan sementara. Penjelasan itu juga bakal digunakan sebagai bahan untuk melakukan penyidikan lanjutan. 

 

