HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Bunuh Ayah: Terlalu Banyak Beban Orangtua, Biar Papa Masuk Surga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |18:43 WIB
Anak Bunuh Ayah: Terlalu Banyak Beban Orangtua, Biar Papa Masuk Surga
TKP pembunuhan ayah dan enenk oleh sang anak (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Polisi membeberkan, anak berinisial MAS (14) yang tega membunuh ayah kandung dan neneknya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, mengaku mendengar bisikan sebelum akhirnya menghabisi nyawa orangtuanya itu.

"Ketika dia gelisah, dia bilang 'terlalu banyak beban orangtua, ya sudah biar saya yang mengambil alih. Biar papa mama masuk surga'," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal, menirukan keterangan MAS, pada wartawan, Senin (9/12/2024).

Menurutnya, anak MAS hanya sekali mendengar bisikan tersebut, beberapa jam sebelum menghabisi nyawa ayah dan neneknya. 

Kepada polisi, anak MAS pun hanya menyebutkan bisikan itu didengarnya berkaitan beban hidup kedua orangtuanya.

"Setelah itu dia lakukan pembunuhan. Iya (bisikan) pada malam itu saja," katanya.

Namun, Ade tak merincikan apakah beban hidup dimaksud itu berkaitan kondisi ekonomi sang orangtuanya ataukah bagaimana. Adapun saat ini, polisi telah memeriksa ibu anak MAS, AP salah satunya untuk menggali motif kasus tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
