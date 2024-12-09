Polisi Periksa 8 Saksi Terkait Meninggalnya Bocah 5 Tahun Diduga Korban Pemerkosaan

JAKARTA- Polisi melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang sebagai saksi terkait dengan kasus kematian bocah 5 tahun di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Diketahui, bocah tersebut diduga korban pemerkosaan yang dilakukan ayahnya.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly mengataan, sebanyak 8 orang yang dimintai keterangan ialah orang terdekat korban termasuk ayah dan paman korban.

"Kami sudah memeriksa saksi sebanyak 8 orang. Jadi orang-orang yang berada di sekitar korban itu," kata Nicolas kepada wartawan pada Senin (9/12/2024).

Sampai sekarang, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus itu. Penyebab pasti kematian korban pun masih belum diketahui. Polisi masih menunggu hasil autopsi dari pihak rumah sakit.

"Pada intinya, anggota kami Polres Metro Jakarta Timur masih berupaya keras bersama-sama dengan Polda, anggota Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan," ucap dia.