HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bakal Gelar Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ayah di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |19:47 WIB
Polisi Bakal Gelar Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ayah di Jaksel
Polisi Olah TKP di Rumah Anak Bunuh Ayah. Foto: Okezone/Fiqri.
JAKARTA - Polisi menyatakan dalam waktu dekat ini bakal menggelar rekonstruksi dugaan kasus pembunuhan anak inisial MAS (14) terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

"Jadi, pada hari ini kita melakukan pengecekan ke TKP karena rumah sudah lama ditinggal kosong. Mungkin nanti pun akan rekonstruksi," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal pada wartawan, Senin (912/2024).

Menurutnya, rekonstruksi tersebut dilakukan guna membuat terang peristiwa dugaan kasus pembunuhan tersebut. Selain itu, reka adegan pun digelar untuk melengkapi berkas perkara kasus tersebut, yang mana berkasnya telah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

"Kemungkinan minggu ini, kita beri tahu pelaksanaannya nanti. Tapi sepertinya kalau anak tertutup yah, tidak bisa dipublikasikan seperti pembunuhan biasa," tuturnya.

Dia menambahkan, dalam rekonstruksi itu, kemungkinan pun adegannya bakal dilakukan oleh pemeran pengganti meski dia bakal melihat situasi di lapangan dahulu. Sejauh ini, polisi telah memeriksa tujuh orang saksi di kasus tersebut.

"Motifnya masih kita dalami karena saksi kuncinya (ibu anak MAS) sedang kita periksa. Hasil pemeriksaan Apsifor pun masih belum keluar, kita tunggu saja," katanya.

(Puteranegara Batubara)

      
