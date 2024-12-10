Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Sudirman, Soekarno dan Hatta saat Mendengar Tan Malaka Dieksekusi

Solichan Arif , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |05:47 WIB
Kisah Sudirman, Soekarno dan Hatta saat Mendengar Tan Malaka Dieksekusi
Tan Malaka (Foto: Ist)
A
A
A

KEDIRI – Melalui Kolonel Sungkono, Panglima Divisi I Jawa Timur, kabar kematian Tan Malaka sampai ke telinga Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sudirman mencemaskan reaksi yang timbul dari para pengikut Tan Malaka, terutama di wilayah Jawa Tengah di mana pengaruhnya begitu kuat.

Dikutip dari berbagai sumber, Sudirman lantas meminta Sungkono merahasiakan kabar kematian itu. Tan Malaka diketahui ditembak mati pada 21 Februari 1949 di Kediri.

Dilansir dari buku Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid IV, sebelum tertangkap dan dieksekusi, Tan Malaka dalam posisi terjepit.

Terutama setelah markas Belimbing Kediri diserbu. Ia diburu tentara Belanda dan juga tentara republik yang anti orang-orang kiri, terutama kaum komunis.

Hal itu imbas dari peristiwa Pemberontakan Madiun September 1948. Bersama 6 orang pengikutnya, Tan Malaka berencana menyelamatkan diri ke Trenggalek.

Harapannya pasukan TRIP di Trenggalek akan memberi tempat yang lebih aman. Namun, baru 2 hari 2 malam melakukan perjalanan dengan kaki kanan yang bengkak, Tan Malaka dan rombongan kecilnya, tertangkap.

Mereka ditangkap Letnan Dua Soekotjo dan 3 anak buahnya yang bermarkas di Selopanggung Kabupaten Kediri.

Pada waktu itu Divisi I Jawa Timur diketahui terdiri dari 5 Brigade dan 20 batalyon. Kediri merupakan wilayah Brigade 2 yang dipimpin Surachmad.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683/palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement