Gempa M4,7 Guncang Maluku Barat Daya

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, pada Selasa (10/12/2024). Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 4,7.

Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Gempa Mag:4.7, 10-Dec-2024 05:41:09 WIB," tulis BMKG melalui laman media sosialnya, @infoBMKG.

Sementara lokasi koordinat gempa berada pada 7.44 Lintang Selatan-129.25 Bujur Timur. Pusat gempa berada 180 km Timur Laut Maluku Barat Daya.

"Kedalaman 150 Km," imbuhnya.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.



