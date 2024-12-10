Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Jenderal Kopassus Adik Krishna Murti Jadi Pangkostrad

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |06:39 WIB
5 Fakta Jenderal Kopassus Adik Krishna Murti Jadi Pangkostrad
Letjen TNI Mohammad Fadjar (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Letjen TNI Mohammad Fadjar sebagai Pangkostrad. Ia menggantikan Letjen Mohamad Hasan yang dimutasi sebagai Komandan Kodiklat TNI.

Penunjukan itu tertuang di SK Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 6 Desember.

Berikut fakta-faktanya:

1. Lulusan Akademi Militer 1993

Pria kelahiran 14 Agustus 1971 itu merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD). Ia lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993.

Dirangkum dari berbagai sumber, ia mengenyam pendidikan SMA Negeri 3 Bandung (1990) hingga melanjutkan pendidikan S-2 Policing, Intelligence and Counter-Terrorism Macquarie University.

Di militer, ia mengawali pendidikan di Akademi Militer (1990-1993), Sussarcab Infanteri (1993), Dik PARA, Dik PARA Utama, Dik Free Fall, Dik Komando. Kemudian, Suslapa (2003), Seskoad Dikreg XLV (2007), Sesko TNI Dikreg 43 (2016) dan Lemhannas PPSA 23 (2021).

2. Kopassus

Mohammad Fadjar berasal kecabangan Infanteri Kopassus. Ia telah menjalani beragam tugas militer dan non militer, baik di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya operasi militer Seroja di Timor-Timor.

Operasi Seroja adalah operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia ke Timor Timur pada 7 Desember 1975. Operasi ini merupakan operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia, dengan melibatkan semua unsur angkatan bersenjata. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pangkostrad Mutasi TNI TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement