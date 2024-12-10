Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Crazy Rich Surabaya Budi Said Jalani Sidang Tuntutan Kasus Jual Beli Emas

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |08:27 WIB
Hari Ini, Crazy Rich Surabaya Budi Said Jalani Sidang Tuntutan Kasus Jual Beli Emas
Budi Said Crazy Rich Surabaya (Foto: MPI)
JAKARTA - Pengusaha yang juga dikenal Crazy Rich Surabaya, Budi Said akan menjalani sidang tuntutan terkait kasus dugaan rekayasa jual beli emas hari ini, Selasa (10/12/2024). Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. 

"Betul, besok (10/12/2024) tuntutan Budi Said Dalam kesempatan tersebut," kata penasihat hukum Budi Said, Indra Sihombing saat dihubungi, Senin 9 Desember 2024.

Jaksa juga akan membacakan tuntutan terhadap eks General Manager PT Antam Tbk Abdul Hadi Avicena. Dalam dakwaan Jaksa, Budi Said disebutkan merugikan keuangan negara mencapai Rp1 triliun dalam transaksi jual beli emas Antam. Adapun sidang pembacaan dakwaan Budi Said digelar di PN Tipikor, Jakarta Pusat pada Selasa 27 Agustus 2024.

Jaksa M. Nurachman Adikusumo mengatakan rekayasa pembelian emas di bawah harga resmi itu dilakukan Budi bersama mantan General Manager PT Antam Tbk Abdul Hadi Avicena, Eksi Anggraeni selaku broker, Endang Kumoro selaku Kepala butik emas logam mulia Surabaya 01. 

Kemudian, Ahmad Purwanto selaku general trading manufacturing and service senior officer, serta Misdianto selaku bagian administrasi kantor atau back office butik emas logam mulia Surabaya 01.

“Terdakwa Budi Said selaku pihak pembeli emas pada Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 PT Antam Tbk telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum,” kata Nurachman saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024.

Jaksa menambahkan tindak pidana diduga terjadi dalam periode Maret 2018 hingga Juni 2022 bertempat di Kantor PT Antam UBPPLM Pulogadung, Jakarta Timur dan di Kantor BELM 01 Surabaya, Jawa Timur. 

 

Halaman:
1 2
      
