Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kortas Tipikor Polri Belum Mau Tarik Kasus Firli Bahuri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |11:12 WIB
Kortas Tipikor Polri Belum Mau Tarik Kasus Firli Bahuri
Mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, Irjen Cahyono Wibowo mengatakan belum ada wacana untuk mengambil alih kasus dugaan pemerasan dengan tersangka eks Ketua KPK Firli Bahuri di Polda Metro Jaya.

“Belum, belum ada wacana. Sementara penarikan itu kalau kita lihat kalau memang ada hambatan nah sementara kami berjalan,” kata Cahyono kepada wartawan dikutip Selasa (10/12/2024).

Dia menyebutkan, pihaknya hanya berperan sebagai tim asistensi dan Quality Control untuk mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

“Perlu kami sampaikan juga posisi Direktorat Tipikor ini hanya sebagai tim asistensi. Jadi sifatnya hanya menilai sebagai Quality Control terhadap kegiatan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya,” ujar dia.

Cahyono mengungkapkan, pihak Polda Metro Jaya sebelumnya telah meminta keterangan Firli Bahuri untuk memenuhi P-19 atau petunjuk dari Jaksa. Namun, agenda pemanggilan tersebut sempat ditunda atas permintaan penasihat hukum Firli.

“Nah kemarin kan perkembangan terakhir kami melihat pernah dilakukan untuk dimintai keterangan khususnya di hari Kamis dan itu merupakan tindak lanjut dari dalam rangka pemenuhan P-19 Jaksa,” jelas dia.

Diketahui, Firli Bahuri sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 23 November 2023 yang lalu. Artinya, 23 November 2024 status tersangka tersebut genap setahun disandang oleh Firli.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138638/kpk-3bMr_large.jpg
Reaksi Tak Terduga Firli Bahuri Dituduh Bocorkan OTT Hasto dan Harun Masiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/338/3124573/firli_bahuri-oGaA_large.jpg
Polisi Kebut Lengkapi Berkas Perkara Firli Bahuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124318/kpk-VzJC_large.jpg
Polda Metro Akan Tetapkan Tersangka dalam Kasus Firli Bahuri, Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3123874/eks_ketua_kpk_firli_bahuri_bertemu_dengan_syl-IGsg_large.jpg
Firli Bahuri Cabut Lagi Gugatan Praperadilan Tersangka Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113479/mantan_ketua_kpk_firli_bahuri_tersangka_suap_dan_pemerasan-v0Iu_large.jpg
Firli Bahuri Bakal Disidang Kasus Suap dan Pemerasan, Polri: Alat Bukti Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113457/mantan_ketua_kpk_firli_bahuri_bertemu_dengan_syl-gjiR_large.jpg
Kortas Tipikor Polri Berpeluang Tarik Kasus Firli Bahuri dari Polda Metro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement