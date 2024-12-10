Daftar Lengkap 300 Perwira Tinggi yang Dirotasi Panglima TNI

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Hal itu berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangannya dikutip, Selasa (10/12/2024).

Berikut daftar lengkap 300 Perwira Tinggi yang dirotasi Panglima TNI;

143 Pati TNI AD;

Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P. dari Staf Ahli Bid. Ekonomi Setjen Wantannas menjadi Pangkogabwilhan I, Letjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E., M.M. dari Danpussenif menjadi Dosen Tetap Unhan, Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M dari Pangdam XII/Tpr menjadi Danpussenif, Mayjen TNI Jamallulael, S.Sos., M.Si dari Aslog Panglima TNI menjadi Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Candra Wijaya dari Pangdam XIII/Mdk menjadi Aslog Panglima TNI, Mayjen TNI Suhardi dari Dankoopssus TNI menjadi Pangdam XIII/Mdk, Brigjen TNI Hendy Antariksa dari Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Dankoopssus TNI, Kolonel Inf Eddy Susanto, S.I.P dari Kabagum Setditjen Renhan Kemhan menjadi Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan.

Letjen TNI Widi Prasetijono dari Dankodiklatad menjadi Dosen Tetap Unhan, Letjen TNI Mohamad Hasan, S.H., M.H dari Pangkostrad menjadi Dankodiklatad, Letjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT dari Dankodiklat TNI menjadi Pangkostrad, Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P dari Pangdam XIV/Hsn menjadi Dankodiklat TNI, Mayjen TNI Windiyatno dari Dansecapaad menjadi Pangdam XIV/Hsn, Brigjen TNI Sachono, S.H., M.Si., M.Tr.(Han) dari Dirsen Pussenif menjadi Dansecapaad, Kolonel Inf Irwan Harjatmono dari Paban I/Ren Sops TNI menjadi Dirsen Pussenif, Letjen TNI Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han dari Inspektur Utama BIN menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (Sertijab menunggu Keppres).

Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E dari Gubernur Akmil menjadi Inspektur Utama BIN (Sertijab menunggu Keppres), Brigjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw dari Ir Akmil menjadi Gubernur Akmil, Brigjen TNI Mukhlis, S.A.P., M.M. dari Irdam XVII/Cen menjadi Ir Akmil, Brigjen TNI Sapto Widhi Nugroho dari Wagub Akmil menjadi Irdam XVII/Cen, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.,Si.(Han) dari Danmentar Akmil menjadi Wagub Akmil, Kolonel Inf Ali Akhwan, S.E. dari Danrem 074/Wrt Kodam IV/Dip menjadi Danmentar Akmil, Mayjen TNI Maryono dari Koorsahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad (dalam rangka TNI penugasan sebagai Irjen Kementerian Perhubungan RI, Mayjen TNI Aang Gunawan, S.Sos. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Koorsahli Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk.III Bid.

Komsos Panglima TNI, Brigjen TNI Rusmili, S.I.P., M.Si. dari Kasdam XIV/Hsn menjadi Pa Sahli Tk. II Bid. Komsos Panglima TNI, Brigjen TNI Sugeng Hartono, S.E., M.M. dari Danrem 141/TP (Watampone Bone) Kodam XIV/Hsn menjadi Kasdam XIV/Hsn, Kolonel Inf Andre Clift Rumbayan, S.Sos., M.M. dari Pamen Denmabesad menjadi Danrem 141/TP Inf (Watampone Bone) Kodam XIV/Hsn, Mayjen TNI Irham Waroihan, S.Sos. dari Wairjenad menjadi Staf Khusus Kasad (Dlm. rangka TNI penugasan sebagai Irjen Kementerian Pertanian RI), Mayjen TNI Muhamad Muchidin, S.Sos. dari Staf Khusus Kasad menjadi Wairjenad, Mayjen TNI Achiruddin S.E., M.Han. Pangdam VI/Mlw menjadi Danpaspampres.

Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. dari Asintel Panglima TNI menjadi Pangdam VI/MIw, Mayjen TNI Krido Pramono, S.H., M.Si. dari Pa Sahli Tk. III Bid Hubint Panglima TNI menjadi Asintel Panglima TNI, Brigjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si. dari Waasops Kasad menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Siapsat Hubint Panglima TNI, Kolonel Inf Ferry Irawan, S.I.P. dari Paban IV/Opsdagri Sops TNI menjadi Waasops Kasad Bid. Siapsat, Brigjen TNI Ferry Kistiana Arubinata, S.H., M.Si dari Widyaiswara Bid. Metodologi Riset Seskoad menjadi Staf Khusus Kasad.

Kolonel Inf Waris Ari Nugroho, S.E., M.Si. Pamen Ahli Bid. Idpol Pussenif menjadi Widyaiswara Bid. Metodologi Riset Seskoad, Mayjen TNI Teddy Surachmat, S.E. dari Deputi Bid. Intelijen luar Negeri BIN menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Steverly Christmas Parengkuan dari Staf Ahli Menhan Bid. Ekonomi menjadi Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN (Sertijab menunggu Keppres), Mayjen TNI Aswardi, S.E. dari Deputi Bid. Kontra Intelijen BIN menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Yudha Medy Dharma Zafrul, S.I.P dari Kepala LP2N Unhan menjadi Deputi Bid Intelijen BIN (Sertijab Menunggu Keppres).

Brigjen TNI Muslimin Fahsyah, S.E., M.Si. dari Dosen Tetap Unhan menjadi Kepala LP2N Unhan, Brigjen TNI Agus Budi Setyo Raharjo S.I.P., dari Karo SDM pada Settama BIN menjadi Direktur Komunikasi Sosial pada Deputi Bid. Komunikasi dan Informasi BIN, Kolonel Inf Rama Pratama, M.Si.(Han). dari Danrem 081/Dhirot Sahjaya Kodam V/Brw menjadi Karo SDM pada Settama BIN, Brigjen TNI Bayu Sudarmanto, S.E., M.Han. dari Karoum pada Settama BIN menjadi Kabinda Papua pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN.

Brigjen TNI Irfan Siddiq dari Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan menjadi Karoum pada Settama BIN, Kolonel Czi Heru Prayitno dari Kabagum Setditjen Strahan Kemhan menjadi Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan, Kolonel Czi Arief Novianto, S.E., M.Sc. dari Pamen Denmabesad menjadi Karo Logistik pada Settama BIN, Kolonel Inf Heri Guntoro Wibowo dari Agen Intelijen Ahli Madya pada Binda Jawa Barat BIN menjadi Direktur Respon Ancaman pada Deputi Bid. Intelijen Siber BIN, Brigjen TNI Agustinus Eko Mulyadi, S.I.P., M.M. dari Direktur Analisis Kamnas pada Deputi Bid. Analisis dan Produksi Intelijen BIN menjadi Kapus Pembinaan Profesi Intelijen/BIN, Kolonel Inf Budi Yuono dari Irut Latgab/Ma Itlat Itjen TNI menjadi Inspektur Administrasi pada Inspekterat Utama BIN.