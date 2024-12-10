Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir Besar 2020 Berpotensi Terjadi di Tahun 2024, Menko PMK Bentuk Pos Komando di BNPB

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |12:34 WIB
Banjir Besar 2020 Berpotensi Terjadi di Tahun 2024, Menko PMK Bentuk Pos Komando di BNPB
Menko PMK Pratikno Pimpin Rapat Antisipasi Banjir Jabodetabek . Foto: Okezone/Binti.
A
A
A


 JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut akan membentuk Pos Komando (Posko) untuk mengantisipasi banjir di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur. 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mewasapadai potensi terjadinya peristiwa banjir besar pada 2020 terulang di akhir tahun 2024 ini. Pasalnya, hal ini disebabkan lantaran potensi curah hujan yang tinggi hingga ekstrem. 

“Dalam waktu dalam minggu ini akan dibentuk Posko bersama di mana pihak-pihak terkait itu berkantor bersama di BNPB. Jadi masing-masing Pemda, unit-unit pemerintahan yang terkait mengirimkan wakilnya kemudian dalam satu posko di BNPB agar bisa dimonitor dari waktu ke waktu dan tidak perlu rapat koordinasi karena koordinasi dilakukan Real Time di posko BNPB,” kata Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Pratikno menjelaskan, jika banjir tidak bisa dihindarkan khususnya di wilayah Jabodetabek maka Posko yang telah dibentuk bisa merespon cepat. “Jikapun jika pun kemudian banjir tidak bisa terhindarkan kita harapkan banjirnya sudah bisa mulai terkendali dengan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan. tapi juga nanti kita juga siap-siaga untuk melayani masyarakat seandainya banjir tidak terhindarkan," ujar Pratikno. 

Bahkan, kata Pratikno, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) juga telah menyiapkan titik-titik di mana untuk menempatkan infrastruktur peralatan yang disediakan kemudian juga Staffing. “Juga Pemprov Provinsi DKI juga sudah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan di pos-pos yang kemungkinan ada potensi untuk banjir titik-titiknya sudah diidentifikasi secara jelas," ucap Pratikno. 

“Juga Kementerian Sosial juga siap semuanya siap jadi pihak-pihak terkait juga siap sehingga kita bisa meminimalisir beban masyarakat seandainya itu terjadi,” tutur Pratikno. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080/partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189901/banjir-vbDN_large.jpg
Banjir Rendam 2 Wilayah di Bali, Seorang WNA Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189887/bantuan_disalurkan_via_udara_ke_wilayah_sumut-BurA_large.jpg
Akses Darat Terbatas, Bantuan Disalurkan Via Udara ke Wilayah Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189888/presiden_pks_almuzzamil_yusuf-5xB4_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, PKS Kerahkan Ribuan Relawan Tangani Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189866/kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-ByS7_large.jpg
Akses Darat Masih Terbatas, BBM dan Elpiji Dikirim Via Udara ke 3 Kabupaten di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189855/kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-1neV_large.jpg
Update Bencana Sumatera, 1.016 Orang Meninggal dan 212 Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement