Miftah Maulana Kembali Disorot, Kali Ini Dianggap Lecehkan Perempuan

JAKARTA - Miftah Maulana Habiburrohman kembali jadi sorotan warganet di media sosial X. Kali ini, Miftah dianggap melecehkan kaum perempuan.

Kejadian bermula saat salah satu jamaah perempuan menirukan suara seorang penyiar. Kemudian, Miftah memotongnya, dengan kalimat yang dianggap melecehkan.

"Suarane enak'e koyok ngono (suaranya enaknya kayak gitu), apalagi des*h*nnya," ujar Miftah dalam unggahan akun @NyaiNeneng, seperti dikutip, Selasa (10/12/2024).

Mendapat ucapan itu dari Miftah, sang perempuan itu pun mengatakan dirinya polos. "Kulo polos loh (saya ini polos), gus,"

Bukannya berhenti, Miftah kembali melanjutkan perkataannya.

"Rupamu koyok ngono kok polos (wajahmu seperti itu kok polos). Tapi dia memang polos. Cowok itu memang suka sama cewek yang polos, baik polos pikirannya atau polos busananya. Salahmu ngomong polos," kata Miftah, yang disambut tawa oleh mereka yang berada di atas panggung maupun sebagian jamaah lainnya.

Kemudian, Miftah bertanya pada jamaah tetrsebut terkait pesannya pada sholawatan yang dilantunkan Habib Zaidan.

"Apa kesan mu dengan Habib Zaidan tentang sholawatannya?"