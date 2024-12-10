Kemendagri: Puluhan Petugas Wafat Selama Pelaksanaan Pilkada 2024

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, ada puluhan petugas penyelenggara pemilu wafat selama pelaksanaan Pilkada 2024. Dari jumlah itu, petugas yang wafat diakibatkan karena faktor kelelahan hingga terkena serangan jantung.

Hal itu disampaikan Wakil Mendagri Bima Arya saat rapat kerja (Raker) bersama Komite I DPD RI, di ruang rapat Sriwijaya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

"Ini kita lihat ada di tahun 2024 ini ada 28 per 8 Desember yang meninggal. Ini kebanyakan berdasarkan catatan kami ya karena kelelahan serangan jantung," kata Bima Arya dalam forum rapat.

Kendati demikian, jumlah petugas yang tutup usia selama pelaksanaan Pilkada 2024 masih lebih remdah dibandingkan Pilkada sebelumnya. Di Pilkada 2020, jumlah petugas yang wafat mencapai 41.

"Ini kita bandingan dengan periode sebelumnya tentu jauh angkanya ini," kata Bima.