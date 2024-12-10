Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri: Puluhan Petugas Wafat Selama Pelaksanaan Pilkada 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |14:12 WIB
Kemendagri: Puluhan Petugas Wafat Selama Pelaksanaan Pilkada 2024
Kemendagri rapat kerja (Raker) bersama Komite I DPD RI (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, ada puluhan petugas penyelenggara pemilu wafat selama pelaksanaan Pilkada 2024. Dari jumlah itu, petugas yang wafat diakibatkan karena faktor kelelahan hingga terkena serangan jantung.

Hal itu disampaikan Wakil Mendagri Bima Arya saat rapat kerja (Raker) bersama Komite I DPD RI, di ruang rapat Sriwijaya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

"Ini kita lihat ada di tahun 2024 ini ada 28 per 8 Desember yang meninggal. Ini kebanyakan berdasarkan catatan kami ya karena kelelahan serangan jantung," kata Bima Arya dalam forum rapat.

Kendati demikian, jumlah petugas yang tutup usia selama pelaksanaan Pilkada 2024 masih lebih remdah dibandingkan Pilkada sebelumnya. Di Pilkada 2020, jumlah petugas yang wafat mencapai 41.

"Ini kita bandingan dengan periode sebelumnya tentu jauh angkanya ini," kata Bima.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement