INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Lelang Barang Rampasan, Mercy 280E Laku Rp137 Juta

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |15:35 WIB
KPK Lelang Barang Rampasan, Mercy 280E Laku Rp137 Juta
Lelang barang rampasan KPK (foto: Okezone/Nur Khabibi)
JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang sejumlah barang rampasan terkait kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pengumuman pemenang lelang ini menjadi rangkaian dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/12/2024). 

Salah satu barang sitaan yang dilelang berupa Mercedes-Benz 280 E. Sedan pabrikan Jerman itu dilelang bersama empat buah velg merek BBS yang terpasang beserta empat velg originalnya. 

Mobil tersebut dibuka dengan harga Rp64.140.000 (Rp64,1 juta) dengan uang jaminan sebesar Rp32 juta. 

Hingga pukul 13.35 WIB, mobil dengan nomor polisi B1842KBK ini penawaran tertinggi berada di angka Rp137.901.000 dan ditutup pada pukul 13.40 WIB. 

Hingga waktu yang ditentukan berakhir, tidak ada penawaran tambahan dari peserta lelang. Dengan demikian, pemenang Mercedes-Benz W123 280 E ini peserta dengan penawaran Rp137.901.000.

"Penawaran tertinggi dengan harga penawaran Rp137.901.000," kata Pejabat Lelang yang berada di lokasi. 

 

Halaman:
1 2
      
