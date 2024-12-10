Pembangunan Gedung 18 Lantai Digugat Warga, Ini Pernyataan Kedubes India

JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) India di Jakarta menanggapi perihal adanya gugatan warga RT 002/RW 002 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan terkait pembangunan gedung Apartemen 18 lantai di area Kedubes India.

“Laporan-laporan yang mempertanyakan tujuan apartemen di dalam gedung dan ketinggiannya yang mencapai 18 lantai, tidak berdasar dan tampaknya merupakan bagian dari upaya yang diatur untuk menyesatkan publik dan merusak reputasi Kedutaan Besar,” demikian keterangan yang disampaikan melalui laman resmi Kedubes India di Jakarta yang dikutip Selasa (10/12/2024).

“Klaim ini sama sekali tidak berdasar dan sengaja disebarkan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi,” sambungnya.

Dalam keterangan tersebut, Kedubes India juga menyampaikan sejumlah catatan terkait permasalahan itu:

1. Tempat Tinggal di Dalam Kawasan Kedutaan

Apartemen yang dimaksud secara eksklusif untuk digunakan oleh staf Kedutaan dan terletak di dalam kompleks Kedutaan. Tempat tinggal ini bukan untuk penggunaan komersial, dan tidak ada orang luar yang diizinkan berada di dalam kawasan Kedutaan yang aman, sesuai dengan norma diplomatik internasional.

2. Norma Diplomatik untuk Keamanan

Secara global, staf Kedutaan Besar bertempat tinggal di kompleks Kedutaan Besar demi alasan keamanan dan logistik. Praktik ini konsisten dengan pengaturan yang dibuat oleh banyak Kedutaan Besar lain di Jakarta dan di seluruh dunia.

3. Timbal Balik dengan Kedutaan Besar Indonesia di New Delhi

Kedutaan Besar Indonesia di New Delhi memiliki tempat tinggal khusus bagi stafnya, yang terletak di dalam kompleks Kedutaan Besar. Lahan yang disediakan oleh Pemerintah India di New Delhi cukup luas, sehingga memungkinkan untuk membangun bangunan bertingkat rendah, tidak seperti keterbatasan ruang di Jakarta.

4. Keterbatasan Lahan di Jakarta

Karena terbatasnya lahan yang dialokasikan untuk Kedutaan Besar India di Jakarta, satu-satunya solusi yang layak adalah pembangunan vertikal dengan 18 lantai untuk mengakomodasi kebutuhan operasional Kedutaan Besar dan tempat tinggal staf.