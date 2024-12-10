Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kompolnas Ungkap Terobosan Kapolri Listyo Sigit Wujudkan Reformasi Polri: Lebih Humanis hingga Tunduk Peradilan Umum

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:27 WIB
Kompolnas Ungkap Terobosan Kapolri Listyo Sigit Wujudkan Reformasi Polri: Lebih Humanis hingga Tunduk Peradilan Umum
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo . Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara soal kemajuan reformasi Polri dewasa ini. Pasalnya sejak era reformasi, Korps Bhayangkara kini jauh lebih humanis dan komitmen dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM). 

"Polri menjadi lebih humanis dan adanya Perkap HAM menjadi salah satu tolok ukur capaian positif dari proses Reformasi Polri, kemudian masuknya materi HAM dalam pendidikan dan pelatihan anggota, serta tunduknya anggota Polri pada Peradilan Umum," kata Komisioner Kompolnas Gufron kepada awak media, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

Menurutnya, proses dan agenda reformasi Polri perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Di satu sisi, harus diakui sejak 1997 banyak kemajuan yang sudah dicapai, termasuk dalam isu hak asasi manusia. 

Gufron menilai, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terdapat sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi. Salah satunya penguatan Polri dalam penanganan isu Perempuan dan Anak, misalnya dengan peningkatan PPA dan TPPO dari unit menjadi direktorat di Mabes Polri. 

"Hal ini menjadi terobosan positif dan nyata di tengah meningkatnya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai terobosan hal ini harus didukung, tidak hanya Kompolnas saja tapi juga kelompok-kelompok lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan mendukung upaya penguatan peran Polri. Diharapkan ke depan direktorat dan unit PPA dan TPPO tidak hanya dibentuk di semua Polda dan Polres, melainkan juga di semua Polsek," ujarnya. 

Capaian lain, katanya adalah di bidang penanganan korupsi, yaitu dengan dibentuknya Kortas Tipikor. Pembentukan tersebut juga perlu diapresiasi. "Dan Kompolnas tentu saja sejak awal telah mendukung langkah terobosan  tersebut guna memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi. Ke depannya diharapkan menguatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia," ucapnya. 

 

