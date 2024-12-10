Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakyat Bersuara, ”MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH” bersama Aiman Witjaksono, Live di iNews Pukul 19.00 WIB

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:37 WIB
Rakyat Bersuara, ”MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH” bersama Aiman Witjaksono, Live di iNews Pukul 19.00 WIB
Rakyat Bersuara di iNews TV (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Usulan sertifikasi pendakwah kembali mencuat di tengah sorotan publik setelah video yang menampilkan Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah), Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Miftah tampak mengolok-olok penjual es teh dengan pernyataan yang dinilai tidak pantas oleh banyak pihak. Kejadian ini memicu diskusi panas terkait pentingnya kompetensi dan etika dalam berdakwah.

Bersama Aiman Witjaksono,dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini akan kembali menghadirkan tema hangat ”MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH”. Hadir pula, Maman Imanulhaq-Politisi PKB,  Sujiwo Tejo-Budayawan, Islah Bahrawi-Aktivis NU dan para narasumber kredibel lainnya yang akan membahas lebih dalam persoalan sertifikat Pendakwah. 

Menanggapi polemik ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan, bahwa pihaknya sedang mengkaji usulan sertifikasi pendakwah sebagai langkah preventif untuk memastikan kualitas para penceramah agama di Indonesia. Dan jika usulan Sertifikasi Pendakwah diterapkan, diharapkan para pendakwah mampu menyampaikan pesan agama yang menyejukan, inspiratif dan relevan dengan tantangan zaman. 

Wacana sertifikasi pendakwah tidak hanya menjadi isu penting bagi kalangan agama, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat mengharapkan para pendakwah mampu menyampaikan pesan agama yang menyejukan, inspiratif dan relevan dengan tantangan zaman. Namun, apakah langkah ini akan membawa perubahan positif atau justru memunculkan tantangan baru? 

Saksikan selengkapnya dalam Rakyat Bersuara Malam Ini  ”MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH” bersama para narasumber,  Maman Imanulhaq-Politisi PKB , Sujiwo Tejo-Budayawan,  Islah Bahrawi-Aktivis NU,  Ade Armando-Pakar Komunikasi , Novel Bamukmin-Dai Mujahid 212 , M. Zaitun Rasmin-Waketum Wahdah Islamiyah dan  Anwar Abbas-Waketum MUI, Malam Ini Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

(Awaludin)

      
