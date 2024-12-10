Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri Terima 337 Usulan Daerah Otonomi Baru, Termasuk Pemekaran 42 Provinsi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:41 WIB
Kemendagri Terima 337 Usulan Daerah Otonomi Baru, Termasuk Pemekaran 42 Provinsi
Wamendagri Bima Arya
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku telah menerima ratusan usulan pemekaran daerah atau daerah otonomi baru (DOB). Namun, usulan itu tak serta-merta dikabulkan lantaran mempertimbangkan kondisi fiskal negara.

Hal itu diungkapkan Wamendagri Bima Arya saat rapat kerja (raker) bersama Komite I DPD RI di ruang rapat Sriwijaya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

"Pembahasan tentang DOB banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 377 ya dan usulan untuk, 337 ya begitu ya," terang Bima Arya.

Dari data yang dipaparkan, usulan DOB itu meliputi 42 pemekaran provinsi, 248 kabupaten, 36 kota, 6 daerah istimewa dan 5 otonomi khusus. Bila dijumlahkan, setidaknya ada 337 usulan pemekaran daerah di Indonesia.

Kendati demikian, Bima menyampaikan bahwa usulan itu tak langsung dikabulkan. Ia berkata bahwa usulan itu tengah dicermati secara matang oleh Pemerintah. 

"Perlu pertimbangan yang matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium itu, hal ini terkait dengan fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal kita, kemampuan perencanaannya seperti apa, pendanaan seperti apa. Jadi harus melibatkan banyak pihak lah kira-kira begitu," terang Bima.

Bila moratorium dicabut, Bima menyampaikan, Pemerinta telah sepakat untuk melakukan pemekaran daerah secara terbatas. Ia juga menegaskan bahwa pemekaran dilakukan terhadap daerah yang sifatnya strategis nasional. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190164//pemerintah-A93a_large.jpg
Pemerintah Soroti Pentingnya Integrasi Data sebagai Pusat Kebijakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189691//pemerintah-rkhB_large.jpg
Mimika Jadi Daerah Rujukan Harmoni Sosial, Kerukunan Umat Beragama Modal Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189270//papua-x2gs_large.jpg
Pemerintah Sebut Mimika Kota Paling Inovatif di Tanah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189096//pemerintah-pe5Y_large.jpg
Kemendagri Ungkap Ada 43 Daerah yang Inovatif, di Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188882//bupati_aceh_selatan_mirwan_ms-Ho9L_large.jpg
Dicopot Sementara, Bupati Aceh Selatan Bakal Digembleng Soal Tangani Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594//viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement