HOME NEWS NASIONAL

Polda NTB Gelar Rekonstruksi Kasus Pelecehan Seksual Agus Buntung Besok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:46 WIB
Polda NTB Gelar Rekonstruksi Kasus Pelecehan Seksual Agus Buntung Besok
Tersangka Kasus Pelecehan Seksual Agus Buntung. Foto: iNEWS TV.
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar proses rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan penyandang disabilitas tunadaksa Agus alias Agus Buntung, pada esok hari Rabu, 11 Desember 2024.

Kabid Humas Polda NTB AKBP Mohammad Kholid mengungkapkan bahwa, proses reka adegan perkara itu rencananya akan menghadirkan Agus selaku tersangka dalam kasus tersebut. 

"Rencana rekonstruksi perkara besok, informasi dari penyidik. Untuk tersangka saja, kalau korban sudah," kata Kholid kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Kholid menjelaskan proses rekonstruksi tersebut kembali dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas perkara sesuai arahan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Karena ini untuk melengkapi berkas, dari jaksa meminta agar tersangka juga dilakukan rekonstruksi maka kami siapkan rekonstruksi," tuturnya. 

Kendati demikian, Kholid mengaku dirinya masih belum mengetahui secara pasti dimana lokasi rekonstruksi akan dilakukan. Termasuk soal dugaan adanya modus baru pelecehan yang dilakukan oleh Agus. 

"Saya baru mau berkoordinasi dengan penyidik terkait lokasinya di mana saja. Yang pertama di mana, yang kedua di mana," ujarnya. 

Sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat memyebut korban pelecehan seksual yang dilakukan tunadaksa Agus alias IWAS, bertambah jadi 15 orang.

Jumlah korban itu merupakan data terbaru yang diterima polisi dari Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi NTB. Awalnya, korban Agus berjumlah 13 orang.

"Memang ada dua (korban tambahan) yang sudah kami mintai BAI (berita acara investigasi), salah satunya memang ada anak. Tetapi, fokus kami dalam pemeriksaan laporan pertama ini ada lima (korban), termasuk korban itu sendiri (pelapor)," kata Syarif, Senin (9/12).

Agus sendiri telah kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Senin kemarin, di hadapan penyidik Bidang Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

Syarif memastikan bahwa tersangka menjalani pemeriksaan dengan pendampingan dari kuasa hukum. Pemeriksaan berlangsung sejak Senin pagi dan masih berlanjut pada sore hari.

 

