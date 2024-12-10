Update Bencana Sukabumi: 176 Desa Terdampak, 10 Meninggal Dunia

JAKARTA - Desa terdampak bencana banjir, longsor, dan gerakan tanah di Sukabumi, Jawa Barat bertambah menjadi 176 dari 39 Kecamatan. Dimana, jumlah korban meninggal akibat bencana ini sebanyak 10 orang.

“Untuk bencana di Sukabumi ada penambahan jumlah desa yang terdampak, kemarin 172 Desa dari 39 kecamatan sekarang meningkat 176 Desa dari 39 Kecamatan itu kan ada pergerakan tanah jadi kami berharap masyarakat tetap waspada di Sukabumi,” kata Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Bey mengatakan jumlah meninggal 10 orang dan 2 orang yang dinyatakan hilang masih belum ditemukan. Dia juga menegaskan bahwa pencarian korban hilang akan tetap dilakukan dan belum ada batas waktunya. “Dan jumlah meninggal 10, dan 2 belum ditemukan. Pencarian yang hilang masih terus dilakukan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bey mengungkapkan bahwa untuk fasilitas kesehatan di Pelabuhan Ratu tidak berfungsi. Sementara, sekolah-sekolah juga masih rusak. “Untuk kesehatan satu di Pelabuhan Ratu, itu satu tidak bisa berfungsi. Bagian belakang masih bisa sebetulnya kami akan berkoordinasi memberikan pelayanan kalau sudah aman.”