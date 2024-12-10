Partisipasi Warga Rendah, Wamendagri Tegaskan Hasil Pilkada Jakarta Tetap Valid

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 tetap valid, meskipun tingkat partisipasi pemilih rendah.

"Ya tetap saja, itu valid," terang Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Lantas, Bima mengatakan bahwa legitimasi selanjutnya berkaitan dengan kinerja Pemerintahan. Bima berkata bahwa banyak kandidat yang menang tipis bisa bekerja dengan maksimal.

"Banyak juga yang terpilih dengan suara tipis, ya tapi kemudian bisa membangun legitimasi pemerintahan karen, perform karena memiliki kinerja yang baik begitu," terang Bima.

Dengan demikian, Bima menilai, warga menunggu kinerja para kepala daerah terpilih, meskipun tingkat partisipasi pemilu rendah.

"Nah sekarang publik menunggu bagi para kepala daerah terpilih ini untuk menunjukkan legitimasinya melalui kinerjanya dan itu akan kita awasi bersama-sama dengan pemerintah," terang Bima.

Sekedar informasi, hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU memotret, jumlah warga yang tak menggunakan hak suaranya di Pilkada Jakarta 2024 mencapai 3.489.614 orang atau setara dengan 42,48%.

(Khafid Mardiyansyah)