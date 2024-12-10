Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Analisis BMKG soal Gempa Lombok Barat NTB Sore Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |20:17 WIB
Analisis BMKG soal Gempa Lombok Barat NTB Sore Ini
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menjelaskan hasil analisa gempa M3,6 yang mengguncang wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (10/12/2024) pukul 17.31 WITA.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M=3,6. Episenter terletak pada koordinat 8,68° LS; 116,11° BT, atau tepatnya berlokasi di Darat pada jarak 3 km barat laut Lombok Barat, NTB pada kedalaman 87 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia (intra-slab earthquake) yang tersubduksi ke bawah lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan sesar turun (normal fault)," ucap Daryono.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Lombok BMKG Gempa Gempa Bumi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190341//hujan-sbqT_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Hampir Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190155//deputi_bidang_meteorologi_bmkg_guswanto-x1Vj_large.jpg
BMKG Ingatkan Curah Hujan Tinggi, Pemulihan Listrik Pascabanjir Aceh Harus Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190137//gempa_maluku_tenggara_barat-HihO_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Barat Laut Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190130//cuaca_ekstream-FOsx_large.jpg
Antisipasi Hujan Ekstrem, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca di 6 Titik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190128//kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-s2Lk_large.jpg
Indonesia Dikepung Tiga Siklon, BMKG Imbau Waspada Hujan dan Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3190096//cuaca_jabodetabek-E7qX_large.jpg
Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan Ringan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement