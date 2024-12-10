Analisis BMKG soal Gempa Lombok Barat NTB Sore Ini

JAKARTA - Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menjelaskan hasil analisa gempa M3,6 yang mengguncang wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (10/12/2024) pukul 17.31 WITA.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M=3,6. Episenter terletak pada koordinat 8,68° LS; 116,11° BT, atau tepatnya berlokasi di Darat pada jarak 3 km barat laut Lombok Barat, NTB pada kedalaman 87 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia (intra-slab earthquake) yang tersubduksi ke bawah lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan sesar turun (normal fault)," ucap Daryono.