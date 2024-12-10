Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Lelang Barang Rampasan, Raup Rp17 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |20:17 WIB
KPK Lelang Barang Rampasan, Raup Rp17 Miliar
Gedung KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang sejumlah barang rampasan terkait kasus tindak pidana korupsi yang telah inkrah. Pelaksanaan lelang ini bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto menyatakan, puluhan aset yang laku dalam lelang kali ini menghasilkan belasan miliar. 

"Dengan demikian secara keseluruhan telah terjual 77 lot barang berhasil terjual dengan nilai Rp17,011,584,656,00 atau sebesar Rp17,011 Miliar," kata Mungki melalui keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2024). 

Ia merincikan, Pada sesi 1 pelaksanaan lelang online, KPK berhasil menjual dua unit rumah susun umum pada Lot 4 dengan limit sesuai dengan nilai wajar sebesar Rp598,3 juta.

Pada sesi 2, kendaraan yang berhasil terjual diantaranya mobil bermerek Lexus LX3.5 V6 terjual dengan nilai limit Rp1,575 Miliar; mobil Jeep Wrangler Rubicon terjual Rp1,406 miliar; mobil merk Hummer terjual Rp701,8 juta; mobil merk Cadillac terjual Rp541,5 juta; sepeda motor BMW R Nine T terjual Rp336,9 juta; Harley Davidson Fat Boy terjual Rp242,4 juta; Harley Davidson Tri Glide terjual Rp665,5 juta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190504//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-uAbF_large.jpg
KPK Kebut Hitung Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190465//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-8fw0_large.jpg
Geledah Rumah Dinas Ardito Wijaya, KPK Sita Uang Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190462//eks_wakil_menteri_ketenagakerjaan_immanuel_ebenezer-uMbS_large.jpg
KPK Rampungkan Berkas, Noel Ebenezer Cs Segera Diseret ke Meja Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190336//kpk-kC4W_large.jpg
Gus Yaqut Diperiksa KPK soal Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji, Ini Kata Kuasa Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190335//korupsi_kuota_haji-oQ3S_large.jpg
Kasus Kuota Haji, Eks Bendahara Amphuri Dicecar KPK soal Audit BPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190334//gus_yaqut-Uu8p_large.jpg
Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement